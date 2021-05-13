В секторе Газа ранили двух журналистов агентства Anadolu

Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило в четверг, что его оператор и фотокорреспондент Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна получили ранения во время очередной атаки армии Израиля в секторе Газа.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.