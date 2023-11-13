С начала военной эскалации в секторе Газа погибли 49 сотрудников СМИ, освещающих ситуацию в регионе.

Как передает ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, это составляет 4% от общего числа журналистов, действующих в этом секторе.

Ранее профсоюз палестинских журналистов заявлял о своей обеспокоенности из-за судьбы десятков репортеров в секторе Газа, связь с которыми была потеряна. В организации отмечали, что опасаются расправы над ними со стороны израильских военных и просили сотрудников Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций вмешаться и обеспечить им защиту. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь заявлял, что «за четыре недели в палестинском анклаве было убито журналистов более, чем в любом другом конфликте как минимум за последние три десятилетия».