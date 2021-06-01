Германия не выдала российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух рейсов 1 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке», — отметили в компании.

В S7 добавили, что всем пассажирам этих рейсов вернут деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что французская авиакомпания Air France отложила запланированный на понедельник рейс Париж — Москва.

Отмечается, что на прошедшей неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж — Москва — Париж. По данным Air France, они были отменены по техническим причинам после того, как Россия не согласовала план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Вместо французской авиакомпании пассажиров в эти дни перевозил российский «Аэрофлот», который специально направил на маршрут большие самолеты.