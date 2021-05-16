Путин наградил двух деятелей культуры Азербайджана

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике ряд азербайджанских деятелей культуры удостоены государственных наград, сообщает Тренд.

Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский — орденом Дружбы.