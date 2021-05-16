Путин наградил двух деятелей культуры Азербайджана

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике ряд азербайджанских деятелей культуры удостоены государственных наград, сообщает Тренд.

Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский — орденом Дружбы.

| 2021-05-16T18:47:09+04:00 16 мая 2021, 18:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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