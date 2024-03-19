Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 февраля 2024 г. № 4289, ряд руководителей и представителей действующих в Азербайджане этнических и религиозных общин был награжден юбилейными медалями «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)».

Как сообщает #, медали удостоился председатель правления Украинского конгресса в Азербайджане Ю.Л.Осадченко и член конгресса генерал-майор Тимошенко В.В. за вклад в развитие азербайджано-украинских отношений.

Вручил юбилейные медали исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов.