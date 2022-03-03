Доходы от продажи английского клуба «Челси» пойдут на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Как сообщает bombardir.ru, владелец лондонского представителя Роман Абрамович сделал заявление на официальном сайте клуба.

Российский бизнесмен сообщил, что уже дал указание создать благотворительный фонд:

«Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению».