Все с собой в могилу не заберешь – подтягивайтесь, господа толстосумы – ВИДЕО

Есть такое расхожее выражение: мир не без добрых людей. Поскольку Азербайджан тоже является частицей этого мира, данная поговорка справедлива и для нашей страны.

Мы частенько сетуем на то, что в последние годы азербайджанцы стали менее сплоченными, более черствыми и бездушными в отношении друг друга. И в этом утверждении есть толика правды. Некоторые связывают такую тенденцию ослаблением нравственных ценностей, падением уровня культуры, другие же видят причину в экономических проблемах.

Будем откровенны: сегодня не каждая семья довольна своим материальным благополучием, и согласитесь, если каждый день думаешь лишь о том, как улучшить свое благосостояние, то тут уже не до эмпатии. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. И довольно часто мы даже не в курсе, как и чем живет близкий сосед, не одолела ли его нужда и так далее.

А ведь у нас когда-то были славные традиции щедрости и благотворительности. И наиболее известным представителем плеяды меценатов был Гаджи Зейналабдин Тагиев, чье имя внесено золотыми буквами в историю азербайджанской благотворительности. К сожалению, сегодня наша страна не может похвастаться такими людьми.

Однако событие, имевшее место недавно в Бинагадинском районе Баку в священный праздник Рамазан, заставляет нас вновь поверить в такие качества «венца природы», как человечность и благородство. Так, в Баку неизвестный оплатил все долги граждан в соседних по месту проживания маркетах и аптеках. Этот человек, не раскрыв своего имени, отметил, что благотворительный поступок с его стороны был совершен в связи с праздником Рамазан. Он вычеркнул всех должников магазинов из списков и вывесил объявление об этом на дверях. Владельцы объектов сообщили, что впервые за долгие годы своей деятельности столкнулись с такой ситуацией. Причем, неизвестный погасил даже долги, которые не возвращались годами.

Честно говоря, благородство этого человека, оказавшего помощь малоимущим, поражает. И думается, что его поступок должен стать наглядным примером для многих азербайджанских олигархов, которые сидят на мешках с деньгами и в ус не дуют.

Понятно, что это дело добровольное, однако нужно помнить азербайджанскую поговорку: «Goruna aparmayacaqsan». Буквально в переводе означает, что все с собой в могилу не заберешь. И с этой пословицей трудно не согласиться. Так что, господа толстосумы, берите пример с таких людей. Авось на том свете зачтется…