Все Mall-ы закрыты, а как же «Бина» и «Садарак»?

Расположенные в Гарадагском районе крупнейшие торговые центры «Бина» и «Садарак» не прекратили свою деятельность, сообщил адвокат Аслан Исмайлов.

«Согласно информации, которую я получил на данный момент (23 марта, 13: 00, — Ред) и проверил, крупнейшие торговые центры в Азербайджане, «Садарак» и «Бина», не перестали работать. Кто отвечает за эти ярмарки ?! Или же это подобие «государства в государстве»? Почему упомянутые ТЦ не выполняют решения, принятые правительством Азербайджана?», — пишет юрист на своей странице в социальной сети Facebook.

Несмотря на количество зараженных вирусом в Баку, почему-то даже после официального решения все еще работают торговые центры с количеством работников, превышающим 30 000 человек, не говоря уже о тех, кто ездит туда за покупками. Зная об опасности заражения коронавирусом, эти объекты вынуждены продолжать свою деятельность, опасаясь приостановки выплат по арендной плате, говорит адвокат:

«Здоровье и жизнь граждан важнее, чем чей-то хлеб, когда речь заходит о такой проблеме. В сложившейся ситуации правительственные чиновники должны помочь торговым центрам. Нужно решить их проблему из средств, выделенных Фонду борьбы с коронавирусом, обеспечив, наконец, временное прекращение работы этих ТЦ. В противном случае азербайджанский Ухань будет нам обеспечен. За исключением продуктовых магазинов и аптек, крупные ярмарки и торговые центры в стране должны быть закрыты на месяц».

Напомним, что вчера (22 марта) оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о введении 23 марта с 00:00 ряда дополнительных мер по социальной изоляции граждан. Этим решением была приостановлена на месяц деятельность крупных торговых центров и Mall-ов, за исключением продуктовых магазинов и аптек. В частности отмечалось, что, учитывая высокую распространенность вируса, существует необходимость принятия дополнительных мер в местах скопления людей.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане до сих пор зафиксировано 65 случая заражения коронавирусом. При этом 54 инфицированных продолжают лечение в специальных больницах, 10 человек – вылечились, один скончался.