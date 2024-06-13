Грецию накрыла рекордная волна жары. Температура днём достигает 43 градусов в тени. В нескольких регионах, включая столичный, закрыты школы. Министерство труда Греции рекомендует предприятиям по возможности переводить сотрудников на удалённую работу. В среду министерство культуры объявило, что главная туристическая достопримечательность — афинский Акрополь — будет закрыт для посетителей в самые жаркие часы, с полудня до пяти часов вечера, вплоть до особого распоряжения.

Это первая волна аномальной жары в Греции в этом году. Метеорологи отмечают, что раньше такие волны бывали в середине лета, но ещё никогда жара не приходила раньше 15 июня. Аномальной для Греции считается летняя температура выше 38 градусов, которая держится не менее трёх дней.

В прошлом году Акрополь уже закрывали для туристов в июле. Тогда опасная жара продлилась две недели, и пока достопримечательность не закрыли, туристы падали в обморок в очереди за билетами и на экскурсиях.

Греция входит в число европейских стран, где изменения климата наиболее наглядны. В прошлом году жара вызвала волну лесных пожаров; после них из-за климатических «качелей» начались обильные дожди, вызвавшие наводнения. И пожары, и наводнения нанесли заметный ущерб как природе, так и сельскому хозяйству и городам. (svoboda.org)