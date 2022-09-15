В результате решительных ответных мер, принятых азербайджанской армией, провокация Армении была пресечена, наши подразделения установили контроль над рядом стратегических господствующих высот.

Как передает АПА, в рамках операции в направлении Горисского района и населенного пункта Новрузлу (Кахнут) были уничтожены принадлежавшие ВС Армении 2 радара С-300 5Н63 РПН, 3 пусковые установки С-300 5P85 ПУ, в направлении Басаркечарского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни) 2 радара С-125 РТС-125, большое количество живой силы, есть раненые.

В общей сложности были взяты под контроль 53 боевые позиции противника, 2 позиции минометов, значительное количество господствующих высот, разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции двух дивизионов С-300 и двух дивизионов С-125.