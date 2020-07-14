ВС Азербайджана сбили вражеский БПЛА, уничтожили артиллерийскую установку

«В эти минуты сбит принадлежащий вооруженным силам Армении БПЛА, точечным ударом была уничтожена расположенная на вражеской позиции артиллерийская установка с боевым составом».

Как передает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

«Что касается информации СМИ Армении о якобы очередном сбитии принадлежащего подразделениям Азербайджанской армии БПЛА сообщаем, что это дезинформация, не соответствует действительности и является выдумкой Минобороны Армении.

Принадлежащие подразделениям Азербайджанской армии БПЛА в полном составе в порядке, потерь нет», — сообщил он