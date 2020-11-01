ВС Азербайджана подорвали военные грузовики противника с боеприпасами

После уничтожения несколько дней назад ракетно-артиллерийского склада вооруженных сил Армении, расположенного на оккупированных территориях, в подразделениях противника возникла серьезная нехватка боеприпасов.

Поэтому противник старается использовать все имеющиеся в его распоряжении боеприпасы в самых горячих точках боевых действий.

Вечером 31 октября в ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Представляем видеокадры, отражающие эти моменты.

| 2020-11-01T12:55:29+04:00 1 ноября 2020, 13:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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