Китайские компании завоевали российский рынок не только легковых автомобилей, но и грузовых. Причем с грузовиками ситуация еще хуже: главный российский производитель, «КамАЗ», снабжает фронт, а в тылу стремительно теряет позиции.

После начала войны западные компании прекратили поставки в Россию. Но уход иностранных конкурентов, включая всю «большую семерку» (Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco, Daf), не помог «КамАЗу». Итоги года на автомобильном рынке зафиксировали ожидаемое, но символически важное событие: «КамАЗ» уступил китайской Sitrak лидерство в модельном зачете на гражданском рынке автомобилей. Ее тягач Sitrak C7H стал самым продаваемым грузовиком в России (19 684 автомобиля за год), сообщил Минпромторг, проанализировав данные АО «Электронный паспорт» о регистрации новых автомобилей.

Такое случилось впервые: до сих пор первую строчку всегда занимали модели «КамАЗа». В прошлом году по продажам лидировали две его модели. «КамАЗ», правда, смог сохранить лидерство в общем зачете, продав за год 28 237 автомобилей – больше вех. Но его доля резко сократилась: всего 20% рынка, по данным Минпромторга. Министерство начало публиковать данные только с ноября, но «Автостат» на основе данных того же «Электронного паспорта» (но по другой методике) оценивал ее в 2022 г. в 36%.

На втором месте Sitrak, которая вышла на российский рынок лишь во второй половине 2022 г. (тогда, по данным «Автостата», она продала 3462 автомобиля, 8-е место с 4,1% рынка). В прошлом году Sitrak продала 23 811 грузовиков, 17% рынка. За ней следуют другие китайские марки: Shacman продала 19 983 машины (доля 14%), FAW – 12 565 штук (9%).

Коммерческие заказчики выбирают «китайцев», потому что они заметно дешевле «КамАЗа», говорят участники рынка. Кроме того, «китайцы» представляют из себя более легкие в управлении копии привычных европейских автомобилей, в отличие от КамАЗа, к которому нужен «особый подход», рассказывает дилер грузовых автомобилей.

В декабре гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин с гордостью рассказывал о прекрасных продажах предприятия и ожидаемой рекордной прибыли по итогам года – 5 млрд руб. Никакого противоречия, объясняли The Moscow Times руководители «Австостата» и дилеры: «КамАЗ» активно работает на военных, а контракты с ними в общих данных ГИБДД не учитываются – для таких автомобилей есть своя база учета.

Всего за 2023 г. в России продано свыше 140 000 грузовиков, на 74% больше, чем в 2022 г. Особенно быстро продажи росли в конце 2022 и начале 2023 года – грузовики нужны не только фронту, но и инфраструктурам проектам, объясняли эксперты. Но к концу прошлого года рост остановился: в декабре продано всего на 1% больше грузовиков, чем в ноябре. (moscowtimes.ru)