ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Фарахли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селe Гаравелилер Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.