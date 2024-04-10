10 апреля примерно в 15:20 на служебном участке пограничного боевого поста отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на территории населенного пункта Джиджимли Губадлинского района было выявлено нарушение государственной границы двумя лицами со стороны села Неркин Хнзореск Армении, которые провели 200 голов рогатого скота примерно на 300 метров вглубь территории Азербайджана.

Как сообщили в Пресс-центре ГПС, по нашему пограннаряду, попытавшемуся воспрепятствовать нарушению госграницы, был открыт огонь с боевого поста ВС Армении, в результате получил ранение старший лейтенант Ровшан Мамедов.

Военнослужащий был немедленно эвакуирован в медицинское учреждение.

В настоящее время оперативная обстановка стабильная и находится под контролем наших подразделений.

Вся ответственность за эту очередную провокацию армянской стороны ложится на военно-политическое руководство Армении.