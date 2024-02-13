13 февраля подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении провели операцию «Возмездие».

Об этом АПА сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Сообщается, что в результате операции был полностью уничтожен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда вчера был открыт огонь и получил ранение солдат ВС Азербайджана.

Есть информация о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.

В ГПС сообщили, что отныне на каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на азербайджано-армянской условной государственной границе, будут даны решительные ответы.

Ответственность за произошедшее полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.