В результате проведенной турецкой полицией в Испании спецоперации обезврежен международный наркокартель, задержан лидер преступной сети.

Как сообщает # со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, операция в Испании проводилась под кодовым названием ARGAY с участием сотрудников Управления по борьбе с наркотиками.

«Уничтожен международный наркокартель. Задержан объявленный Турцией в международный розыск руководитель сети Керим Даглыоглу, известный как Эмре Караджа», — отметил министр.