Соединенные Штаты произвели первую опытную партию модифицированных ядерных боеголовок W87-1 для оснащения перспективной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-35 Sentinel.

Как сообщает # со ссылкой на «Интерфакс», это следует из данных ежегодного отчета Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

«NNSA произвело первую тестовую, пробную партию W87-1», — говорится в документе. Указывается, что боеголовки будут развернуты на носителе в начале 2030-х годов.

W87 — американский термоядерный заряд мощностью 300 килотонн, который создавался для бывшей тяжелой МБР Peacekeeper («Миротворец»). С 2005 года, после снятия с боевого дежурства этих ракет, 250 боеголовок W87 было установлено на МБР LGM-30G Minuteman-III и еще 250 хранится в резерве.

МБР Sentinel — это американская программа по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая придет на смену устаревшей LGM-30G Minuteman III, находящихся на вооружении с начала 1970-х годов. По данным Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в начале 2030- годов.