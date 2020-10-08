ВС Армении обстреляли школу и отделение полиции в Геранбое

С сегодняшнего утра вооруженные силы Армении с различных направлений подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана, в том числе в Геранбойском районе, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

«Сегодня около 6 часов утра в результате попадания снаряда на территорию поселка Ашагы Агджакенд был нанесен крупный ущерб административному зданию Ходжалинского РОП, многочисленным гражданским инфраструктурным объектам и жилым домам поселка, школе в селе Гарачинар», — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры проводят все необходимые следственные меры, возможные в боевых условиях.