Во Франции мужчина с ножом в пятницу, 13 октября, совершил нападение на школу в городе Аррас в северной части страны. В результате погиб учитель, еще один учитель и охранник были ранены. Учащиеся не пострадали.

Мужчина, ворвавшийся с ножом в лицей Гамбетта, выкрикивал «Аллах акбар».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в своем микроблоге на платформе X, что полиция провела операцию, и нападавший злоумышленник задержан.

По данным СМИ, злоумышленником оказался 28-летний чеченец. Полиция также задержала его брата. Все учебные заведения города после нападения были закрыты.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. События в Аррасе напомнили об убийстве учителя Самюэля Пати, который стал жертвой нападения джихадиста в октябре 2020 года. Пати был обезглавлен чеченцем из Москвы. (DW)