На центральной площади Мангейма в Германии произошло нападение на участников организованной движением Pax Europa акции против исламизации Европы. Неизвестный накинулся с ножом на консервативного политика Михаэля Штюрценбергера, собиравшегося выступить с речью, пишет Bild.

Все произошло в прямом эфире. Когда нападавшего попытались оттащить, он вырвался и ранил в спину полицейского. Пострадали несколько человек. Полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие против злоумышленника. По некоторым данным, он был убит.

Пострадавший сотрудник полиции получил серьезное ранение, его госпитализировали, сообщили Spiegel в силовом ведомстве. Информация о состоянии других пострадавших уточняется. Коллега Штюрценбергера сообщил, что тот получил удар ножом в ногу и лицо, ему предстоит экстренная операция, однако угрозы для жизни нет.

В полиции добавили, что личность преступника устанавливается. Его мотив на данный момент неясен. Имели ли его действия политическую подоплеку, предстоит выяснить компетентным органам.

«Это жестокое нападение потрясло и шокировало нас, оно лишило нас дара речи», — заявил мэр Мангейма Кристиан Шпехт. Он призвал не строить предположений по поводу причин случившегося и дождаться результатов расследования.

Штюрценбергер последовательно выступает с критикой исламского фундаментализма. Он получил известность в Германии после того, как собрал десятки тысяч подписей граждан под петицией против строительства мечети в Мюнхене. Политик был дважды судим: один раз — за оскорбление сотрудника полиции, второй — за «разжигание ненависти и унижение религиозного учения». Сам он рассказывал об угрозах, поступающих ему и членам его семьи из-за его взглядов.