Самолет с врио главы МЧС Александром Чуприяном и оперативной группой вылетел в Дзержинск после ЧП на заводе имени Свердлова. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в Дзержинск Нижегородской области», — говорится в сообщении. Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь — 900 кв. м. В результате два человека пострадали, их госпитализировали. Угрозы жизни работникам завода нет. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения — 60 человек и 15 единиц спецтехники.