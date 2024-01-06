Пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде 5 января (6 января по Баку) после того, как из воздушного судна вылетел иллюминатор и оторвался кусок фюзеляжа. Об этом сообщило издание Associated Press.

Рейс направлялся из Портленда в город Онтарио в штате Калифорния. По словам одного из пассажиров, стекло иллюминатора вылетело вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией и начал посадку.

Самолет приземлился в аэропорту вылета. На борту был 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Идет расследование инцидента.

Агентство со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США отметило, что этот самолет сошел с конвейера только два месяца назад.