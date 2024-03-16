У самолета Boeing 737-800 американской авиакомпании United Airlines в время полета оторвалась часть обшивки фюзеляжа, сообщило агентство Associated Press.

Это было выявлено в ходе послеполетного осмотра лайнера в международном аэропорту Медфорда, куда он прибыл из Сан-Франциско, говорится в сообщении.

Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал, информировали власти аэропорта.

Представители авиакомпании заявили, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, чрезвычайная ситуация не объявлялась, поскольку никаких признаков повреждения во время полета не фиксировалось.

Они уточнили, что отсутствующая часть обшивки находилась на нижней части самолета, там, где крыло соединяется с корпусом, непосредственно рядом с шасси. Лайнер эксплуатировался более 25 лет. Начато расследование.

В последнее время инциденты с самолетами компании Boeing участились. Так, в начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал.