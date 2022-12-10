Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В четвертьфинальной игре против национальной команды Португалии подопечные Валида Реграри одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Голкипер африканской сборной Яссин Боно, отыграв на ноль, стал первым голкипером в истории Африки, кому удавалось это сделать трижды в рамках одного чемпионата мира, сообщает Opta.

Для 31-летнего вратаря испанской «Севильи» эта игра стала 50-й в футболке национальной сборной.

Напомним, что игра, прошедшая на арене «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота португальцев на 42-й минуте.