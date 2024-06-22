Голкипер «Валенсии» и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили сделал наибольшее количество сейвов за матч чемпионата Европы за последние 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Opta.

Во встрече второго тура группового этапа Евро-2024 против Чехии вратарь отразил 11 ударов. В последний раз такое количество сейвов за матч делал голкипер сборной Ирландии Шей Гивен в матче Евро-2012 против Испании.

Рекорд по числу спасений на европейских чемпионатах принадлежит вратарю сборной Латвии Александру Колинько. В 2004-м он 12 раз выручил свою команду в игре с Нидерландами.