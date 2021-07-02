Атакующий полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати практически восстановился от травмы колена.
Лечение протекает хорошо, и медики каталонского клуба дали футболисту разрешение тренироваться вместе с партнерами по команде. Он может приступить к предсезонной работе с понедельника.
Напомним, Фати перенес уже четыре хирургических вмешательства. Однако сейчас колено хорошо переносит нагрузки, и ход лечения стал соответствовать намеченным графикам.
Футболист не играл в официальных матчах с ноября прошлого года. (sports.ru)