Врачи из Сингапура заявили о новом осложнении, вызванном коронавирусом

Врачи описали случай, когда 39-летний мужчина неожиданно стал жаловаться на сильные боли в правой ноге, а на трех пальцах начала возникать гангрена. Медики выяснили, что это произошло из-за сгустка крови в аорте. До этого он был подключен к аппарату ИВЛ и находился несколько дней в коме. Мужчину быстро прооперировали, поставив ему постоянный стент. Через три месяца его гангрена исчезла, и пациент начал нормально ходить.

«Очень редко тромб развивается в аорте, которая является кровеносным сосудом с высоким потоком», — заявил руководитель отдела общей хирургии и старший консультант больницы Тан Ток Сен профессор Гленн Тан. Он отметил, что пациента госпитализировали с отдышкой и лихорадкой, при этом у него не было других заболеваний.

Исследования показали, что существует высокий риск развития у тяжелобольных пациентов с COVID-19 тромбов, которые могут привести к инсультам, сердечным приступам и другим опасным осложнениям.