Впервые российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии прошло по всему маршруту

Российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии впервые прошло не по сокращенному участку трассы, а по всему маршруту. Об этом сообщили журналистам в среду в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Впервые совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 <…> состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба (2 км западнее Саракиба) до населенного пункта Айн-эль-Хабр провинции Идлиб. Протяженность маршрута совместного патруля составила 71 км», — отметили в Центре.

С российской стороны к патрулированию было привлечено три БТР-82А, с воздуха маршрут контролировался беспилотниками ВКС РФ. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.(ТАСС)