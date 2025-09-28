Североатлантический альянс усилит патрулирование в Балтийском море после серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран региона, в частности в Дании.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу в Альянсе объявили, что дополнят силы, привлеченные к миссии «Балтийский страж», дополнительным фрегатом со средствами ПВО и некоторыми другими возможностями после подозрительных инцидентов с БПЛА возле стратегических объектов в Дании на этой неделе.

В письменном комментарии отметили, что НАТО «будет осуществлять еще более пристальный надзор в регионе Балтийского моря с помощью различных возможностей», включая разведывательные платформы, сбор разведданных и мониторинг.

Миссия «Балтийский страж» действует с начала 2025 года, ее развернули после очередного повреждения инфраструктуры в Финском заливе.