В Балтийском море начались масштабные учения стран НАТО под названием «Северное побережье».

Об этом сообщает АПА со ссылкой на ERR.

Во время учений отрабатывается вывод войск союзников к Балтийскому морю и высадка десанта в случае войны. В них принимают участие 14 стран, 3000 человек, 30 кораблей и 15 самолетов.

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак отметил, что надежное сдерживание противника требует наличия и оборонительных, и наступательных возможностей.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности», — сказал он.

Учения продлятся две недели. В них впервые будет задействован большой десантный корабль Mesa Verde, который может вместить около 800 солдат и техники.