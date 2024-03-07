На севере Норвегии проводятся масштабные учения НАТО по отражению нападения на территорию альянса. В маневрах Nordic Response — 2024 («Северный ответ»), которые начались с полуночи четверга, 7 марта, согласно сообщению германского бундесвера, принимают участие около 1500 немецких военнослужащих, в том числе 700 горных стрелков.

В первый день учений солдаты должны совершить «контрнаступление» из района норвежского города Альта (около 500 км от границы с Россией), чтобы освободить расположенные к югу от него территории, которые, по сценарию маневров, уже были «заняты противником».

По данным Норвегии, в Nordic Response — 2024 принимают участие около 20 000 военных из 13 стран-союзниц — в их число входят и Финляндия с Швецией, которые приняли решение присоединиться к альянсу после нападения России на Украину. В маневрах задействован широкий спектр систем вооружений, в том числе 100 самолетов и военно-морские силы с фрегатами и подводными лодками. (DW)