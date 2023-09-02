В Балтийском море состоятся крупные военно-морские учения стран НАТО и партнеров с участием около 30 кораблей и более 3000 западных военнослужащих, которые впервые отработают, как реагировать на возможное нападение России. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава ВМС Германии Ян Кристиан Каак.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не на нашей страже», — сказал он. — Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать».

Отмечается, что в двухнедельных учениях «Северное побережье», которые начнутся 9 сентября, примут участие войска из всех стран НАТО, расположенных на Балтийском море, а также из Швеции, которая вскоре станет ее членом, и из небалтийских союзников — США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря на сушу.

Кроме того, еще одним направлением учений будет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море в случае блокирования Сувалкского корридора.

«Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения через Балтийское море. Если Сувалкский корридор будет перекрыт – а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия – тогда нам останутся только морские пути, и именно туда нам потом придется пробиваться», — сказал Каак. (униан)