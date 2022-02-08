Восемь военнослужащих, которых Азербайджан вернул Армении, основываясь на принципы гуманизма, подверглись допросам в Следственном комитете (СК).

Как передает Aysor.am, об этом сообщил пресс-секретарь СК Армении Вардан Тадевосян.

Пока следователи допрашивали их в рамках уголовного дела, возмущенные родственники военнослужащих собрались перед зданием военного следственного управления и пытались разбить окна здания, ситуацию контролировали сотрудники полиции. Родители требовали, чтобы правоохранители поскорее отпустили их детей.

Допрос начался около 15:00 и длился около 7-8 часов. Источники в правоохранительных органах сообщили, что следственный орган пока не предъявил обвинения кому-то из вернувшихся в Армению военнослужащих. А какие новые обстоятельства появятся в дальнейшем по уголовному делу, пока сложно прогнозировать, сообщает издание.