Возвращение Карабаха в состав Азербайджана выгодно и Армении, и России

Карабах – это груз для самой Армении, таким мнением поделился с # политолог Эльхан Шаиноглу, комментируя возобновление боевых действий на карабахском фронте.

«Азербайджан продолжает военные действия и может приостановить их только в одном случае: Армения освобождает все оккупированные территории и соглашается на автономию Нагорного Карабаха внутри Азербайджана. В противном случае военные действия будут продолжены, потому что мы прошли долгий путь переговорного процесса, который уничтожила армянская сторона», — сказал эксперт.

По его словам, Пашинян долгое время нас провоцировал — то своими заявлениями, то провокацией в Товузе, то переселением в Карабах ливанских армян.

«Если Кочарян и Саргсян еще придерживались скрытности при переселении, то Пашинян это делает открыто. Такая политика долго не могла продолжаться, мы видели, куда он ведет ситуацию, и вот в результате пришли к тому, к чему пришли, пусть теперь армяне сами разбираются с ней. Даже Кочарян, когда Пашинян заявил о том, что «Карабах — это Армения. Точка», сказал — почему тогда он требует, чтобы Карабах стал стороной переговорного процесса? То есть на эту ошибку ему свои же указали», — добавил он.

Война была неизбежной, мы к этому шли и сейчас Азербайджан должен занять как можно больше позиций и земель, чтобы заставить Армению отступиться от своих планов и идей, добавил эксперт.

Шаиноглу также добавил, что Пашинян, как глава страны-агрессора, должен был сидеть тихо, но он раз за разом шел на провокации.

«Почему он пошел на провокацию в Товузе? Какие у него были цели? Видимо у него было тут две цели: первая — рассредоточить азербайджанские силы, чтобы мы не скапливали вооружения в карабахском направлении; втора — он хотел привлечь в этот конфликт Россию, которая, по их мнению, должна была отвечать Азербайджану, так как война шла на госгранице между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул он.

Политолог считает, что Пашинян либо провокатор, либо же на самом деле не имеет никакого опыта.

«Потери армянской стороны растут, они теряют земли и будут терять, а потом ему придется отвечать перед своим обществом, почему те земли, которые они держали под оккупацией 30 лет, пашиняновская власть проиграла в войне? И у него не будет на это адекватного ответа», — считает он.

Эксперт также добавил, что ереванские армяне не раз при личных встречах признавались ему в том, что Карабах – это лишний груз для Армении.

«Они открыто говорили о том, что им приходится дотировать этот регион, постоянно отправлять своих молодых ребят туда, закупать вооружения и так далее, но отказываться от Карабаха ни один политик не станет, по крайней мере, публично. Среди всех политиков Армении Левон Тер-Петросян является наиболее адекватным политиком, в 1999 году он был согласен на поэтапный план урегулирования конфликта, но тогда в Армении произошел переворот.

Тогда он написал одну статью, где сказал, что «этот план, который мы не подписали, нас затем заставят подписать», и вот сейчас мы идем в этом направлении. Да, Пашинян был учеником Петросяна, и где-то разделяет его позиции, но ни один политик Армении публично не может отказаться от Карабаха. В то же время, если Азербайджан вернет свои земли, тем самым освободит Армению от большого груза», — сказал он.

Эксперт также не исключает, что Пашинян специально шел на эти провокации, чтобы избавиться от этого конфликта и отдалиться окончательно от России.

«На самом деле возвращение Карабаха в состав Азербайджана выгодно и самой Армении, и России. Откроются все коммуникации, экономическая блокада завершится, сама Россия сможет инвестировать в этот регион, станет более тесно сотрудничать с Турцией. Мы должны добиться того, чтобы это поняли в Кремле и в Ереване, и мне кажется, что если будут продолжены военные действия, они будут склоняться к этому варианту развития», — резюмировал он.