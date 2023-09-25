Инфляция – главное из зол последних лет продолжает съедать реальные доходы населения, но есть надежда, что уже под занавес года цены возьмут тайм-аут.

Снижение инфляции до однозначного уровня прогнозирует Центральный банк, полагающий, что уже к концу года она установится на отметке 8,3%. Минфин более осторожен в своих прогнозах – главное финансовое ведомство страны ожидает инфляцию в 10,4 процента. Версию Центробанка разделяют в правительстве. В Азербайджане ожидается снижение инфляции до однозначной цифры к концу нынешнего года, заявил премьер-министр Али Асадов на расширенном заседании Кабинета министров. По его словам, достижение этой цели – одна из основных задач, поставленных главой государства перед правительством.

Пока еще инфляция в республике остается далеко за пределами целевых показателей – в январе августе этого года она составила 11,7 процентов, перешагнув за планку зарплатного роста, который заявлен Госкомстатом в пределах 11,3 процентов. И хотя темпы ценового повышения несколько снизились, обернувшись дефляцией в июле и августе, экономисты ожидают новую волну осеннего повышения. Оно затронет продовольственные прилавки – уже сейчас немало говорится о повышении цен на мясо, рис, сахарный песок и, возможно, растительное масло. Волна повышения накроет и летний ассортимент сельхозпродукции.

Такие ожидания в экспертных кругах подогреваются еще и относительно высокой динамикой мировых цен. Например, по наблюдениям Всемирного банка, рост продовольственной инфляции в развивающихся и развитых странах остается крайне высоким, а уровень стоимости продовольствия превышает уровень общей инфляции в большинстве стран мира. Показатели азербайджанского Центробанка держатся ближе к отчетности Международного валютного фонда, где эта структура предсказывает инфляцию в развивающихся странах на уровне 8,6 процентов.

Инфляцию у нас принято считать негативным обстоятельством, с которым, по идее, надо все же бороться. А повышению стоимости нефти местные аналитики аплодируют стоя. На этой неделе стоимость нашей нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 100,17 доллара за баррель, а эталонная марка Brent поднялась на мировых биржах до 95 долларов. К этому привело сокращение добычи двумя энергетическими гигантами – Россией и Саудовской Аравией на 1,3 млн баррелей в сутки. Говоря о растущей цене нефти, в Азербайджане обычно апеллируют к высоким валютным доходам, росту финансовой подушки безопасности, устойчивости национальной валюты и улучшению социальной поддержки за счет возрастающих доходов государственной казны. Но дорогая нефть – это еще и высокий потенциал для ценового роста.

Себестоимость производимой продукции в мире зависит от цен на энергоресурсы – подорожание нефти и газа все это время подстегивали цены и были одной из причин высокой инфляции в ее глобальном проявлении. Конечно же, наша зависящая от импорта страна не оставалась в стороне от глобальных ценовых трендов. По признанию азербайджанского правительства, ценовой рост, особенно растущие цены на продовольствие, привносились в страну извне. По этой причине риски подорожания усиливаются на дорожающих углеводородах.

Первые тревожные звоночки уже приходят из Европы. Снижение объемов добычи нефти Россией и Саудовской Аравией привело к росту цен на ресурс, это способно навредить планам Запада справиться с высокой инфляцией, пишет Business Insider. Аналитики, чьи данные приводятся в материале новостного портала Business Insider, допускают, что в результате инфляция будет способна дольше держаться на повышенных значениях. В международных экспертных кругах бытует мнение, что высокая инфляция, особенно продовольственная, никуда не уходит, а в перспективе наступит новая, более сильная, волна цен.

Такие опасения подогреваются дорожающей нефтью на мировых рынках. Считается, что нефть на уровне 100 долларов за баррель станет маховиком ускорения цен, а масла в огонь добавит подорожание сельскохозяйственной продукции. В реалиях Азербайджана темпы привносимой в страну заморской инфляции подогревает монополизация импорта. Отечественные аналитики неоднократно указывали, что цены у нас значительно выше, чем на зарубежных рынках, а ускорение перехода к рыночной экономике и создание рыночных институтов имеют решающее значение для снижения инфляции.

Среди плюсов дорогой нефти называют стабильность маната. Благодаря высокой цене черного золота волна девальвации национальной валюты не затронула Азербайджан, в отличие от соседних стран. Но по ощущениям граждан покупательная способность маната упала даже сильнее, чем это было в прежние постдевальвационные годы. Всему виной подгоняющая расходы инфляция. Например, по официальным сводкам, траты на душу населения в розничной торговой сети выросли за первые семь месяцев на 15,3 процента, а львиная доля расходов пришлась на продовольствие.

Повышение стоимости нефти рождает вопросы и к социальным расходам государственной казны, сверстанной при цене 60 долларов за баррель. Социальную направленность главного финансового документа, где на долю соцрасходов приходится 45,7 процентов, называли главным его преимуществом. Поэтому вопрос, будут ли повышены расходы на социальные нужды до этого уровня при дорожающей нефти, остается открытым.