«Мы готовы признать международно-признанные границы Армении» — пожалуй, реакция только на это заявление азербайджанского президента в состоянии высветить истинные намерения армян.

Но как вели армяне себя до ноябрьских, даже до январских соглашений всем хорошо известно: в лексиконе армянских политиков ложь, даже бред постоянно смешивались с истиной и реальными фактами, тут трудно было отличить выдумку от реального политического факта.

Теперь же, когда Армения якобы готовится к новым, т.н. внеочередным парламентским выборам, врать и сочинять политические небылицы, вообще, стало «легитимным правом» армянских политиков-лжецов.

В этой гонке и Никол Пашинян своим соперникам не уступает. Политические аналитики относятся к этому с пониманием – мол, впереди выборы, и поэтому политики стараются набрать побольше очков, стать популярными.

В другое время, касательно другой страны, в принципе, с этим можно было бы согласиться. Но речь идет об Армении и армянских политиках, которые хронически врали и продолжают врать. Поэтому в лексиконе даже Пашиняна трудно отличить фейк от истинной информации. С какими только заявлениями Пашинян не выступает?

На днях заявил, что якобы между Азербайджаном, Россией и Арменией готовится новый трехсторонний документ. Политологи сразу взялись анализировать и, по мере возможности, опровергнуть армянского премьера.

Но дело в том, что, в принципе, может готовиться что угодно, но это нечто должно включать в себя основные моменты ноябрьских и январских соглашений. В противном случае, очередного военного столкновения не избежать.

Или возьмем другое заявление господина Пашиняна. Он заявил, что якобы его страна не собирается обсуждать с официальным Баку соглашение о Зангезурском коридоре. Да, тут тоже можно однозначно заметить, что Пашинян в принципе может не обсуждать проект Зангезурского коридора, но подпись свою под этим документом он поставить должен.

Во-первых, железнодорожные артерии Армении находятся под контролем Москвы. Поэтому неважно, что этого не хочет Армения, а важно, что хочет Москва.

Во-вторых, в этом заинтересованы и американцы. Еще при президенте Дональде Трампе помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон открытым текстом заявил Пашиняну, что ему следует кардинальным образом изменить региональную политику своей страны. Теперь этого требует и Москва. Пашинян может не выполнять требования Вашингтона, но с Москвой такой номер не пройдет.

Но есть иные предположения. Некоторые политологи прогнозируют, что команда Пашиняна получит достаточное количество мандатов на предстоящих выборах. Как говорится, заручившись поддержкой избирателей, Пашинян начнет проводить довольно самостоятельную политику, не исключено, что даже заметно прозападную. Есть ли вероятность подобного сценария?

В принципе, все может быть. Армению с Россией связывала карабахская проблема. Теперь можно сказать, что Ереван окончательно потерял Нагорный Карабах. Поэтому, как говорится, «вестернизация» армянской политики, как вероятный сценарий не исключается. Но не стоит забывать, что Запад также требует от Армении изменения региональной политики.

Кроме того, есть еще т.н. российский фактор. То, что после поражения на карабахском фронте Пашинян не был смещен со своего поста, это был аванс Кремля. В свое время бывший президент Л. Тер-Петросян никакую реальную уступку не сделал, только написал статью и попытался проанализировать: а все ли в порядке в армянской политике, особенно, в ее карабахском сегменте? Как известно, Тер-Петросян сразу же был смещен.

Пашинян еще держится. Такая устойчивость пашиняновской власти, пожалуй, имеет две причины. Первую мы уже называли: в Кремле остановили свой выбор на Пашиняне. Но есть и другая причина: для армянского общества карабахская проблема вовсе не является приоритетной, т.е. в иерархии важных проблем она отнюдь не занимает первое место…