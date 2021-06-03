После распространившихся в соцсетях кадров, на которых жительница села Ивановка Гядабейского района Сакина Гасанова (1934 г.р.) находится в хлеву в привязанном состоянии, сотрудники отдела полиции района отправились на место происшествия, обнаружили женщину. Было установлено, что Гасанова умственно и физически нездорова, о чем было сообщено соответствующим органам. Она помещена в психо-неврологический диспансер номер 3 Гёйгёльского района.

Как сообщает АПА, в ОП возбуждено уголовное дело по факту того, что женщина подвергалась избиению и была привязана. По подозрению в совершении этих действий задержан родственник Гасановой – Газанфар Гаджиев (1947 г.р.), ему предъявлено обвинение по статье 145 (незаконное лишение свободы) УК.