Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Астаринского таможенного поста Южного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК).

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании поступившей из данного государственного органа информации о незаконных действиях должностных лиц объединения “Азертерминалкомплекс” при ГТК в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что в июле 2020 года начальник Астаринского отделения по организации деятельности складов временного хранения объединения “Азертерминалкомплекс” при ГТК Этигам Бабаев, злоупотребив своими должностными полномочиями и сговорившись с инспектором Астаринского отдела по техническому обслуживанию этого объединения Исматуллой Тагиевым, подделывал акты, тем самым создав возможность ввоза медицинских средств на сумму 33 тыс. 440 манатов.

На основании собранных по делу доказательств Этигам Бабаев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 и 313 Уголовного кодекса АР, а Исматулла Тагиев — по статьям 309.1, 32.4, 313 Уголовного кодекса АР.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.