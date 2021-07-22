Проведено расследование на основании информации, поступившей в Генеральную прокуратуру из Счетной палаты Азербайджанской Республики в связи с нарушениями закона, допущенными при реализации средств, выделенных из государственного бюджета на развитие туризма.

Как сообщили АПА в Генеральной прокуратуре, было установлено, что Государственное агентство по туризму, созданное в соответствии с договором, заключенным между упраздненным в настоящее время Министерством культуры и туризма и ООО «Rəqəmli Dövr», перечислило 14 ноября 2018 года огромную сумму денег указанному ООО за покупку различных карт и книг, которые фактически не были закуплены.

Кроме того, в 2017-2018 годах в рамках 3 торговых фестивалей министерство выплатило ООО «Azərbaycan Konqreslər Bürosu» огромные бюджетные средства за рекламные услуги, в то время, как реклама размещалась на отдельных телеканалах бесплатно.

По указанным фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

О ходе и результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.