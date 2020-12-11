ВОЗ запросила у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа к вакцинам от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал доноров срочно предоставить $4,3 млрд на обеспечение доступа «особенно нуждающихся стран» к вакцине от коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Женеве.

«Мы столкнулись с немедленным дефицитом в $4,3 млрд на приобретение вакцин от COVID-19 для наиболее нуждающихся государств», — сказал гендиректор. «Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики», — подчеркнул глава ВОЗ.

| 2020-12-11T22:15:32+04:00 11 декабря 2020, 22:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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