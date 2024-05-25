В этот праздник, когда отмечается независимость Азербайджана, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как передает АПА, об этом говорится в поздравительном письме президента США Джозефа Байдена Президенту Ильхаму Алиеву.

«Мы приветствуем шаги Азербайджана и Армении, направленные на обеспечение прочного и достойного мира, и готовы поддержать эти усилия. А самое главное, мы желаем развивать наше партнерство и укреплять отношения с азербайджанским народом.

В период начала пятого срока Вашего президентства Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия для углубления нашего сотрудничества в региональных и глобальных вопросах, включая изменение климата и переход к зеленой энергетике.

Мы призываем Азербайджан предпринять основательные шаги для укрепления демократического управления и защиты прав человека и фундаментальных свобод всех азербайджанцев. Мы желаем продвигать наши совместные цели, связанные с климатом, в рамках предстоящей в ноябре в Баку COP29, и готовы поддержать Азербайджан в успешном проведении мероприятия», — отмечается в поздравлении.