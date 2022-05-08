Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задокументировала уже 200 атак на объекты сферы здравоохранения в Украине. Такие данные привел исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Результаты будут переданы профильным ведомствам с целью выяснить, были ли совершены какие-либо преступления, добавил он.

В свою очередь генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заверил украинцев, что ВОЗ сделает все возможное, чтобы поддержать власти в усилиях по лечению раненых, обеспечению медицинских услуг, а также по укреплению системы здравоохранения страны. Глава ВОЗ призвал Россию прекратить войну. (DW)