Более 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 10 по 17 октября, более 8 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими 7 днями на 6%, а количество летальных исходов — на 17%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю было зарегистрировано 2 963 504 случаев заражения и 8 294 летальных исхода. Значительное снижение заболеваемости по сравнению с предшествующими семью днями (3-9 октября) отмечено в Восточном Средиземноморье (минус 17%), Африке (минус 15%), Америке (минус 12%) и Европе (минус 11%). Вместе с тем в Западно-Тихоокеанском регионе она выросла на 11%. Смертность снизилась в Восточном Средиземноморье (минус 35%), Америке (минус 20%), Европе (минус 18%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 14%). В то же время ее значительный рост зафиксирован на прошлой неделе в Африке (плюс 144%).

Германия сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю — 583 232. Далее следуют Франция (337 253), Китай (328 910), Италия (288 452) и США (251 280). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней — 2 274. Далее следуют Россия (702), Италия (478), Китай (431) и Япония (409), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 19 октября в ВОЗ поступили сообщения о 623 000 396 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 550 033 умерших.