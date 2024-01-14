«Болезнь X» станет одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года.

Как передает Vesti.az, об этом сообщается на сайте организации.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — сказано в анонсе встречи.

Обсуждение состоится 17 января. Участниками этой встречи станут глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.