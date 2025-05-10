Поведение председателя КНР Си Цзиньпина дало повод заподозрить у него тяжелую болезнь. Политик наклоняет голову влево, что может говорить о последствиях инсульта, передает Telegram-канал «Китайская угроза» («КУ»).

«Если инсульт повреждает двигательную кору головного мозга или ткань, называемую базальными ганглиями в мозге человека, это вызывает повышенное напряжение мышц шеи с одной стороны, например, трапециевидной мышцы или грудино-ключично-сосцевидной мышцы», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что из-за подобных физиологических изменений голова может регулярно непроизвольно наклоняться в одну сторону. Подтверждения этих данных со стороны китайских властей не поступало, других данных, свидетельствующих о якобы болезни Си Цзиньпина не поступало. (gazeta.ru)