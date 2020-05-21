ВОЗ сообщила об антирекорде COVID-19

ВОЗ сообщила о 106 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны», — сказал он.

По его словам, ВОЗ также крайне беспокоит рост случаев COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения.