Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила проект решения о начале переговоров по вопросу заключения международного соглашения для предотвращения пандемий в будущем. Переговорный процесс стартует в будущем году, говорится в постановлении, принятом в среду на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (29 ноября-1 декабря).

Инициатива нашла поддержку среди 194 государств — членов ВОЗ. «Представленный нам текст является результатом широких дискуссий, откровенного обмена мнениями и компромиссов», — заявила на заседании представитель Австралии Салли Мэнсфилд.

Согласно решению спецсессии, будет создан «межправительственный переговорный орган», открытый для всех государств ВОЗ. Его цель состоит в «разработке проекта и проведении переговоров о конвенции, соглашении или другом международном инструменте ВОЗ по предотвращению пандемий, подготовке к ним и реагированию на них». Доклад о текущей работе орган должен подготовить к 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения, а свой итоговый документ представить на рассмотрение 77-й ассамблеи.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комиссия ВОЗ по подготовке нового документа о подготовке к пандемиям соберется в начале года, окончательный текст будет представлен в 2024 году.

В заключительном выступлении гендиректор ВОЗ назвал принятое на сессии решение о начале переговоров «историческим по своей природе и жизненно необходимым по своей миссии». По его словам, такого рода шаги дают возможность «укрепить архитектуру глобального здравоохранения и содействовать благополучию людей». Он напомнил, что пандемия коронавируса пролила свет на недостатки нынешней системы защиты населения от пандемий: «Наиболее уязвимые люди оказываются без вакцины, работники здравоохранения — без оборудования, которое необходимо для выполнения их работы по спасению жизней».

В то же время глава Гебрейесус обратил внимание на «воодушевляющую демонстрацию научной и политической солидарности» в мире, которая проявилась в быстрой разработке вакцины и принятом на нынешней спецсессии решении о старте переговоров о разработке документа по подготовке к пандемиям будущего.