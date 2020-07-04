ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19

Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только «Ремдесивир», заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, она уточнила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности.
Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США для лечения COVID-19.
| 2020-07-04T09:41:34+04:00 4 июля 2020, 10:32|12345 (Пока оценок нет)
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