ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19

Среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании показал пока только «Ремдесивир», заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН, она уточнила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности.

Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США для лечения COVID-19.

Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность.