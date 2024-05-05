В Японии ученые изобрели лекарство для для людей, у которых нет зубов по различным причинам, включая врожденные дефекты, кариес или эрозию, передает #.

В настоящее время люди без зубов вынуждены носить протезы или ставить импланты, но в скором будущем, вероятно, зубы будут отрастать заново.

Автор исследования Кацу Такахаси заявил, что новый препарат блокирует белок под названием USAG-1, ограничивающий рост зубов. В начальных экспериментах исследователи давали это лекарство мышам с врожденным малым количеством зубов, в результате чего у них вырастали новые зубы, при этом рост не вызвал никаких серьезных побочных эффектов или дискомфора.